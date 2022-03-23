Украинские войска 9 раз накрыли огнем армию РФ в Чернобаевке

В течение всего нескольких последних суток никому небольшой посёлок Чернобаевка (Херсонская обл.) стало известным во всем мире, и все это – благодаря героическим подвигам украинских за1итников. Об этом сообщил советник президента Украины Алексей Арестович.

“Сегодня ночью их (российские войска – SlavicSac.com) крыли с небольшими перерывами часа три. Очередные РСЗО Смерч, которые били по Николаеву, сегодня молчали. Вероятно эта партия замолчала навсегда. Боекомплект к ним уничтожен, было ярко. Благодаря значительным запасам этого самого боекомплекта, концерт был с прекрасной подсветкой и множеством возгораний. Самой техники на аэродроме намного меньше, чем раньше, но и то что было – в значительной мере порублено от разрывов боеприпасов. В полной мере можно утверждать про успешный выход очередной, 9-й серии, сериала «Чернобаевка».) – написал в Фейсбуке Олексій Арестович.

Как сообщают украинские СМИ, украинские военные 9 раз подряд разгромили в зловещем поселке городского типа десятки вертолетов и десант российских военной группировки, пытавшейся высадиться на местном аэродроме.

“Украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные, их командиры показали себя полностью… такими, какие они есть, – бездарными, способными просто гнать своих людей на убой”, – президент Украины Владимир Зеленский.

В украинских соцсетях множатся десятки мемов, восхваляющих задор и отвагу защитников Украины.