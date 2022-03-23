Полиция Коннектикутa помогает в передаче бронежилетов в Украину

Начальник полиции Роберт Каламарас сообщил, что к полицейскому управлению Фэрфилда (Коннектикут) присоединились несколько представителей администрации и управления, начальники полиции округа Фэрфилд, чтобы объявить о совместном пожертвовании бронежилетов украинским защитникам.

В понедельник, 22 марта, к полиции Фэрфилда присоединилась член администрации Фэрфилда Бренда Купчик; сенатор штата Тони Хван; представитель штата Лаура Девлин; представители Украинско-американского клуба Саутпорта, включая президента Майка Гуджича, его жену Кэрол, и Романа Станиславского; и представители соответствующих департаментов.

Все вместе они объявили о своих совместных усилиях по передаче украинским защитникам более 200 бывших в употреблении бронежилетов и касок из нескольких полицейских управлений округа Фэрфилд, чтобы помочь им защитить себя во время российского вторжения в их страну.

Полицейские департаменты, присоединившиеся к гуманитарным усилиям, включают полицейские управления Брукфилда, Дариена, Истона, Гринвича, Монро, Норуолка, Стратфорда, Трамбулла, Уилтона, Вестпорта и Университета штата Западный Коннектикут.