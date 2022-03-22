Пентагон: Путин от бессилия атакует гражданское население Украины

Путин атакует гражданское население Украины, потому что терпит военные неудачи – глава Пентагона.

Война России в Украине остается ведущей темой в эфире американских телеканалов, в частности, в итоговых недельных программах.

Президент России Владимир Путин прибегает к атакам против гражданского населения Украины потому, что терпит военные неудачи. Об этом в эфире CBS заявил министр обороны США Ллойд Остин. “Сегодня они неэффективны с точки зрения своих маневров на земле. Они, по сути, застопорились,” – сказал он и заявил, что украинцы продемонстрировали “значительную решительность” и эффективно использовали оружие и оборудование, предоставленные США.

Ранее Остин называл “дикарскими и грубыми” действия, которые Россия применяет против гражданских в Украине. При этом, по его словам, если Россия использует против Украины химическое или биологическое оружие, столкнется со “значительной реакцией” со стороны США и их союзников в мире.

Похожее заявление в воскресенье сделала и представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд: “Мы озабочены тем, что они (россияне – ред.) могут применить химическое оружие в Украине.

Как пишет Радио Свобода, ранее несколько международных расследований установили, что российское правительство применило химическое оружие во время отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального в 2020 году и бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Англии в 2018 году. Оба случая привели к введению санкций против России.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. “Я считаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность вести переговоры, возможность разговаривать с Путиным. Но если эти попытки провалятся, это будет означать, что это третья мировая война,” – добавил он.

При этом, по словам Зеленского, Украина на этих переговорах ни при каких условиях не может уступить свою территориальную целостность. Также он подчеркнул, что если бы Украина была в НАТО – Россия бы не вторглась.

“Если члены НАТО готовы видеть нас в альянсе, сделайте это немедленно, потому что каждый день гибнут люди… Я просил их лично прямо сказать, что НАТО готово нас принять через год-два-пять, только прямо и четко сказать или просто сказать нет. И ответ был очень четким: вы не станете членом НАТО, но публично двери останутся открытыми,” – заявил Зеленский.

А вот в интервью на телеканале ABC сенатор-демократ Дик Дербин выступил в защиту решения президента США Джо Байдена не способствовать передаче Украине истребителей МиГ-29 из Польши. По его словам, “существуют другие способы”, благодаря которым Вашингтон может “предоставлять ракеты земля-воздух и другие виды противовоздушной обороны”, чтобы отражать российские авиаудары.

При этом американский телеканал напоминает, что в Конгрессе США существует двухпартийная поддержка решения о передаче МиГ Киеву.

Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это “специальной операцией”, которая имеет целью “демилитаризацию и денацификацию”.

В статье использованы материалы CNN, ABC, CBS, “Радио Свобода”.

VOA