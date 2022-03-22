Пентагон «собирает доказательства» предполагаемых военных преступлений России

Пентагон
Фото: The Pentagon/David B. Gleason

Представитель министерства заявил, что ведется расследование, которое будет продолжаться, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Министерство обороны США «собирает доказательства» предполагаемых военных преступлений, которые совершает Россия на территории Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы разумеется видим ясные свидетельства того, что российские войска совершают военные преступления», – заявил Кирби в ответ на вопрос «Голоса Америки».

«Ведется расследование, которое будет продолжаться, и мы собираемся внести свой вклад в это расследование. Что касается того, что из этого выйдет, это не решение, которое принимает руководство Пентагона», – утверждал Кирби.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Госдепартамент в рамках продолжающегося «юридического процесса» изучает случаи «военных преступлений» в Украине.

По ее версии, собранная администрацией США в ходе расследования информация «будет передана в международные органы, которые в прошлом преследовали военных преступников».

Псаки добавила, что США только собирают информацию, а «заниматься ей будут международные институты».

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