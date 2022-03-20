Oбвиняемый в банковских схемах с московскими связями приговорен к 24 годам тюрьмы

Последний обвиняемый в международной схеме кредитных карт с 71 подставной компанией и московскими связями приговорен к более чем 24 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. В четверг, 17 марта, 40-летний Александр Маслов из Сакраменто был приговорен к 24 годам и четырем месяцам тюремного заключения за участие в международной схеме мошенничества с кредитными картами, сообщает Департамент юстиции.

Согласно судебным документам, примерно с 5 октября 2011 г. по 5 марта 2014 г. Маслов вступил в сговор с 43-летним Русланом Кирилюком из Лос-Анджелеса; Миграном Мелконяном, 41 год, из Сакраменто; Русланом Ахмеровым, 46 лет, Студио Сити; и другими для участия в масштабной схеме оплат кредитными картами, которая включала работу с базирующимися в Москве хакерами для создания примерно 71 мошеннической онлайн-компании с целью мошеннического списания средств примерно с 119 000 украденных кредитных карт.

В общей сложности участники схемы выставили счета на сумму более 3,4 миллиона долларов в виде несанкционированных списаний.

Для создания компаний участники схемы получили более 200 украденных табелей успеваемости из Объединенного школьного округа Сан-Хуана в Сакраменто, на которых была личная информация учащихся, включая имена и номера социального страхования. Используя эту личную информацию, сообщники создали мошеннические компании с названиями, созвучные с реально существующими, например, «CVS Store», «Walt Mart» и «Chevran».

Для перевода украденных денег они использовали подставные банковские счета, открытые на имена лиц, чьи личные данные были украдены, и счета на имена бывших обладателей студенческой визы J-1, которые вернулись в Россию. Затем часть украденных денег отправлялась в Москву.

Маслов, Кирилюк и Мелконян скрылись, чтобы избежать судебного преследования. Но позже Кирилюк был задержан в Мексике и после суда приговорен к 27 годам лишения свободы, Мелконян был задержан в Калифорнии после повторного въезда в США и после суда приговорен к 19 годам . Маслов был задержан в Вирджинии, приговор был вынесен на днях.