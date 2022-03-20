Крах “победобесия” в Украине

Одной из мощных “скреп” путинской России был миф о “Великой Отечественной Войне” и уникальном “русском народе-победителе”. Кульминацией “победобесных” конвульсий в последние годы были военные парады в Москве на 9 мая, во время которых элитные подразделения армии России браво маршировали по Красной площади, демонстрируя “доблесть” и “верность” традициям “дедов”. Об этом пишет сегодня Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

Три недели, прошедшие с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, доказали всему миру, что уметь хорошо маршировать в парадной форме отнюдь не значит уметь воевать. “Элитные” российские дивизии становятся “элитными” удобрениями для украинского чернозема. Погибают и высокопоставленные российские генералы, которые, не имея возможности продемонстрировать хоть какую-либо победу, лично берутся руководить боевыми действиями прямо на передовой.

“Для того, чтобы хотя бы доложить бункерному фюреру, что, по крайней мере, сделали все что могли. Через три недели широкомасштабной российской агрессии украинские воины уничтожили более десятка высших командиров армии агрессора, в том числе не менее шести генералов (если считать с Росгвардией): генерала-майора Магомеда Тушаева – командира 141 моторизованного полка национальной гвардии РФ; генерала-майора Виталия Герасимова – первого заместителя командующего 41-й армией Центрального военного округа России; генерала-майора Андрея Колесникова командующего 29-й армией Восточного военного округа; генерала-майора Андрея Суховецкого – заместителя командующего 41-й армией Центрального военного округа, – говорится на странице в Фейсбук Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. – Пятым генералом, который также уехал на концерт Кобзона, стал Олег Митяев, командир 150-й мотострелковой дивизии. Стоит отметить, что 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия презентуется в России как наследница 150-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1943 году и участвовала в штурме Рейхстага. Это ее штурмовое знамя открывало московские парады на 9 мая как “главный символ победы в Великой Отечественной войне”, – сообщается в Фейсбуке СтратКом ЗСУ / AFU StratCom.

Однако уже в первые десять дней вторжения в Украину дивизия потерпела разгромное поражение под Мариуполем. Что теперь понесут впереди парадных колонн в Москве на 9 мая? Флаг победы над нацизмом, ставший флагом позорного поражения? И будет ли этот парад вообще? – задаются вопросом украинские силовики.

“После того как “внучки́” устроили массовые разрушения целых городов и истребление гражданского населения в Украине, стало ясно, что их настоящие “деды” – нацисты. И так же, как нацисты, они терпят позорные поражения в Украине. Поэтому парады 9 мая в Москве теперь, пожалуй, уже не актуальны”, – пишет Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

P.S. Шестым российским генералом, которого ликвидировали 18 марта, стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев – командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ.