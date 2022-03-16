Разведка Украины: Российские войска не выплачивают компенсаций за убитых солдат, а тела сжигают

Российские войска не выплачивают компенсаций за убитых во время военных действий мобилизованных с ЛНР, ДНР, а тела солдат сжигают. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в Фейсбуке.

“Во временно оккупированном Луганске в магазине «Копейка» открыт пункт выдачи тел погибших «мобилизованных» жителей оккупированных территорий. Выдачей тел занимается так называемая «полиция» русской оккупационной армии.

При этом из документов родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Никаких документов о том, где, как и при каких обстоятельствах они погибли – нет,” – говорят украинские официальные лица.

По словам ГУР Министерства обороны Украины, родственникам объясняют, что никаких выплат за смерть мобилизованных из ЛНР и ДНР не предусмотрено даже при наличии российского паспорта. В то же время родственникам официально погибших российских солдат обещана выплата в размере 12 миллионов рублей. Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, впрочем «полиция» непризнанных республик не учитывает эти настроения.

“На временно оккупированных территориях Донецкой области продолжается принудительный набор в состав 1 Армейского корпуса оккупантов. Подавляющая часть «новобранцев» отправляется в самые горячие точки без соответствующей подготовки. В основном их используют на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов. Отмечается крайне низкий уровень содержания и нехватка пищи. Потери среди «новобранцев» составляют 70-80%, – сообщает украинская разведка. – Чтобы скрыть реальное количество погибших, оккупанты используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных «новобранцев» и прибывших из России добровольцев. Точное количество сожженных неизвестно”.

Ранее сообщалось о наличие мобильных крематориев, направленных российской армией на территорию Украины. Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.