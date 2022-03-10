США будет бороться с режимом Путина с помощью популяризации электромобилей

В Белом доме связали распространение электромобилей с лишением Путина возможности использовать энергию как оружие, сообщает Украинская служба Голоса Америки.

С распространением электромобилей, рост стоимости горючего перестанет быть проблемой, автократы подобные Путину не смогут использовать ископаемое топливо как оружие против других стран. Об этом в четверг заявили в Белом доме через социальную сеть Twitter.

В ряде сообщений, обнародованных в четверг, Белый дом указал, что с того времени, как Путин начал накопление войск вблизи границ Украины в прошлом году, увеличилась стоимость горючего на автозаправках.

“Война Путина не будет безболезненной для американцев, но мы делаем все возможное, чтобы ограничить влияние на семьи”, – заявили в Белом доме.

Сообщения Белого дома указывают на увеличение США добычи нефти и газа, но также отмечают, что “если мы будем в дальнейшем полагаться на ископаемое горючее, наша экономическая и национальная безопасность будет оставаться уязвимой к прихотям тех, кто контролирует поставки нефти в мире”.

В администрации США обратили внимание на усилия президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по развитию экологических источников энергии, не требующих “ископаемого топлива, которое покупают и продают на глобальных рынках”.

“Когда мы будем иметь электрические автомобили, которые питаются чистой энергией, нам никогда снова не придется беспокоиться о ценах на топливо. А автократы, такие как Путин, не будут способны использовать ископаемое топливо как оружие против других государств”, – отметили в Белом доме.

Между тем, в Республиканской партии США заявили, что рост цен в стране, рекордная инфляция, являются последствиями решений правительства страны, а Байден пытается “переложить ответственность”.

“Байден обнародовал заявление в котором пытаются обрисовать инфляцию, как “рост цен через Путина”. А как относительно прошлого года, – пишет обозреватель консервативных американских СМИ The Washington Examiner, Fox News Брайан Йорк, указывая на данные по росту инляции прошлого года.

“Цены на горючее растут не из-за Путина – ответственность за это на Байдене”, – написал в Твиттере конгрессмен-республиканец Грег Стойбе.

Показатель ежегодной инфляции в Америке достиг рекордных с 1982 года 7,9%, говорится в официальных данных Министерства труда США. Там отмечено, что самый большой рост произошел в следующих категориях: бензин, жилье и продукты питания. “Индекс цен на бензин вырос на 6,6% […], индекс цен на еду – на 1%, а на жилье – на 1,4%”.

Как сообщал “Голос Америки”, ранее президент США Джо Байден объявил запрет на импорт нефти, газа и угля из России. Также Палата представителей США проголосовала за запрет на импорт российской нефти, газа и угля в США.