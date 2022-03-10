Киевский гинеколог уже две недели принимает роды у женщин в бомбоубежище

Акушер-гинеколог Кирилл Ванцкивский живет в Киеве и не собирается уезжать даже из-за войны и из-за того, что рядом с городом стоят российские войска. Кирилл продолжает работать: благодаря ему в киевском бомбоубежище недавно появился на свет первый ребенок, родившийся в Украине в военное время. Фотография матери, которой пришлось рожать во время очередной воздушной тревоги, облетела весь мир:

Кирилл работает акушером-гинекологом уже 16 лет и принял тысячи родов. 24 февраля, в день, когда в Украине началась война, он тоже вышел на работу. А домой в следующий раз попал только через неделю.

“Я был дома один раз: заехал ненадолго, чтобы взять немного чистых вещей, зубную щетку. Потом еще дважды выходил, потому что у меня бабушка и дедушка в преклонном возрасте. Купил воды, медикаментов, ну и все – практически все время я здесь”, – говорит врач.

Если в Киеве звучит воздушная тревога, то работа всего перинатального центра, где работает Ванцкивский, немедленно переводится в бомбоубежище. Кириллу пришлось самостоятельно оборудовать подвал для того, чтобы иметь возможность оказывать там медицинскую помощь.

“Такая вот здесь у нас импровизированная родильная палата. Есть удлинители, два обогревателя, – перечисляет он и показывает старинные деревянные трубочки-стетоскопы, которые словно сошли со страниц книг по медицине XIX века. – К сожалению, мы сюда не смогли перенести кардиомонитор, тут не хватает условий для того, чтобы установить кардиомониторную аппаратуру, которая используется в родовом отделении, чтобы слушать сердцебиение, контролировать состояние ребенка в родах. Но до того, как появились кардиомониторы, врачи просто брали вот такие деревянные трубочки. Она подставляется к животу, и слышно, как бьется сердце ребенка”.

В первые дни войны Киев неоднократно обстреливали крылатыми ракетами. Многим жителям тогда пришлось прятаться в подвалах домов и в метро.

“У нас были дни, когда все места здесь были заполнены. К нам приходили даже жители из соседних жилых домов, просились к нам, мы всех пускали. Вот сколько тут мест, столько и было людей. Там еще стояли мужчины”, – вспоминает Кирилл.



Ставшая знаменитой фотография роженицы была сделана ночью именно в этом помещении. К большой радости всех, роды прошли успешно: естественным путем и без осложнений. Новорожденного украинца назвали Федором, мама и сын были выписаны из больницы уже на второй день.

“Вы видите, что здесь, в подвале, не особо тепло, к сожалению, а комфортная температура для новорожденного – 26 градусов, – рассказывает Кирилл про тот день. – Невозможно в таких условиях достичь нужной температуры, но мы вот один обогреватель поставили с одной стороны, а один еще был тут. С той стороны еще УФО. Как-то так и нагревали помещение”.

Как и все настоящие герои, Кирилл себя таковым не считает и говорит, что “просто делает свою работу”:

“Честно говоря, я считаю, что герои – это те наши парни и девушки, которые защищают нас на передовой, – говорит он, заметно смущаясь. – А мы здесь просто делаем свою работу. А можем мы ее делать именно потому, что они нас защищают”.

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