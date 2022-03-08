Байден объявил о запрете США на импорт российских нефти и газа

Заявление президента США Джо Байдена о мерах в отношении России в связи с “неспровоцированной и несправедливой войной против Украины”, транслировалось VOA с переводом на русский язык в реальном времени.

В ходе своего выступления, Байден пообещал о прекращении закупок российской нефти и газа. По словам американского лидера, США не станет субсидировать “войну в Украине, которую ведет российское государство”.

“Не время сейчас для спекуляций, – заявил Джо Байден, – мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь украинскому народу”.

Ранее губернатор Калифорнии принял распоряжение, обязывающее государственные органы прекратить финансирование российских проектов, а также призвал частный сектор отказаться от сотрудничества с российскими компаниями.