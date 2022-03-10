Минобороны РФ: атака на больницу в Мариуполе – провокация и постановка для США

В ходе сегодняшнего брифинга Минобороны РФ, представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что группировкой войск Донецкой Народной Республики “взяты под контроль населенные пункты МАРЬЯНОВКА, ЛАЗАРЕВКА, ЛЕСНОЕ”.

“Вооруженные Силы Российской Федерации продвинулись на глубину 10 километров и взяли под контроль населенные пункты СТЕПНОЕ, КРАПИВНИЦКОЕ, МАЛЫЙ КРЕМЕНЬЧИК, НОВОПЕТРИКОВКА и ЯЛЫНСКОЕ. В результате нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожено 2998 военных объектов”, – заявил представитель Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, за сутки “оперативно-тактической авиацией поражено 68 объектов, в том числе: 2 объекта системы управления украинских вооруженных сил, 12 объектов материально-технического обеспечения, 3 зенитных ракетных комплекса”.

“Российскими средствами ПВО в воздухе уничтожен один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У». Всего с начала операции потери силовых структур Украины составили: 98 самолетов, 110 беспилотных летательных аппаратов, 144 зенитных ракетных комплекса ПВО, 88 радиолокационных постов, 1007 танков и других боевых бронированных машин, 109 реактивных систем залпового огня, 374 орудия полевой артиллерии и минометов, 793 единицы специальной военной автомобильной техники. Подразделения Народной милиции ДНР продвинулись на 1 километр внутри МАРИУПОЛЯ с северного направления”, – сказал Игорь Конашенков.

“Остановлюсь отдельно на информационной провокации киевского режима с якобы нанесением вчера российской авиацией «удара» по мариупольской больнице № 3. Прежде всего, отмечу, – Минобороны России вчера объявило «режим тишины» для безопасной эвакуации мирных жителей города. Абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла”, – заверяет российский генерал-майор. – Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы, не оставляет никаких сомнений. Якобы имевший место «авиаудар» – полностью режиссированная провокация, для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории. Мы неоднократно ранее заявляли, что лечебные учреждения Мариуполя, включая больницу № 3, прекратили свою штатную работу еще в конце февраля. Весь персонал и пациенты разогнаны националистами. Здание больницы, из-за выгодного тактического расположения близко к центру города, переоборудовано в опорный пункт нацбатальона «Азов». Об этом массово сообщают жители города, перебравшиеся как в подконтрольный Киев, так и контролируемые Донецкой народной республикой районы. Фотоснимки территории больницы содержат свидетельства двух отдельных постановочных взрывов рядом с больницей. Заглубленного подземного и еще одного небольшой мощности, направленного в корпус больницы. Характер внешних и внутренних повреждений здания может ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США. Для которой и делалась эта постановка. Но не экспертов. Фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания. Подчеркну, что все эти и другие военные преступления в Мариуполе совершаются запертыми в городе карателями. Мы неоднократно предупреждали, что по мере сжатия кольца количество провокаций нацистов будет нарастать. Бежать им оттуда уже некуда. Именно эти нацисты батальона «Азов» восемь лет осознанно и с особой жестокостью уничтожали мирное население в Донецкой и Луганской республиках”.

По словам российского генерала, в течение последних дней “участились нападения украинских националистов и прибывших на Украину из США, Великобритании и Европы наёмников на российских медиков и медицинские специальные автомобили”.

“Нацисты намеренно атакуют из засад медицинский транспорт с нанесенной символикой, – красным крестом.Снайперским огнем ведут огонь с больших дистанций по медикам, эвакуирующим раненых российских военнослужащих в районах боевых действий. Даже по медикам, оказывающим помощь местным жителям в населенных пунктах. Всё это еще раз подтверждает нацистскую сущность киевского режима, публично призывающего в нарушение международного гуманитарного права к убийствам любых русских без исключения”, – сказал генерал-майор Игорь Конашенков.