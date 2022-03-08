McDonald’s приостановит работу в России из-за вторжения в Украину

Сеть быстрого питания McDonald’s приняла решение приостановить работу в России и временно закрыть свои 850 ресторанов. Об этом сообщил гендиректор компании.

“Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыносимые страдания ни в чем не повинным людям. Мы присоединяемся ко всему миру в осуждении агрессии и насилия и молимся за мир”, – говорится в заявлении главы компании Криса Кемпчински.

Компания пообещала продолжить выплачивать зарплату российским работникам, “вложившим душу и сердце в развитие бренда”. В российских представительствах сети быстрого питания в общей сложности работают более 65 тысяч человек.

С начала войны в Украине об ограничении или прекращении работы с Россией заявили 250 зарубежных компаний, следует из подсчетов Джеффри Зонненфельда, основателя Института руководителей высшего звена Йельского университета, и его исследовательской группы.

Ранее 8 марта компании Shell и British Petroleum отказались от российских нефти и газа. Приостановил экспорт и импорт из России один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever. Американская компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, также заявила о приостановке своих инвестиций и развития в России. Остановится производство автомобилей Ferrari для российского рынка, свой бизнес в России приостановит германский производитель шин Continental и американская машиностроительная компания General Electric.

Объявила о прекращении работы в России аудиторская компания Ernst & Young. Один из крупнейших в мире производителей косметики французская компания L’Oreal также сообщила о планах приостановить работу на российском рынке.

Ряд крупных компаний остаются в России. Среди них Coca-Cola, Pepsi, Nestle, Mars, Philip Morris, Starbucks, Hilton, Marriott.

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