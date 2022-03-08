Shell и British Petroleum отказались от российских нефти и газа

Нефтегазовая компания Shell заявила об отказе от российских нефти и газа, говорится на сайте компании.

В заявлении сказано, что Shell немедленно прекратит все закупки российской сырой нефти, закроет заправочные станции, а также производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

Ранее компания заявила о выходе из всех совместных с Россией проектов из-за войны в Украине. Речь идет о проекте газопровода “Северный поток – 2” , проекте разработки нефтегазовых месторождений “Сахалин-2” и Салымского проекта.

British Petroleum также заявила, чтопрекращает покупать российские нефть и газ.

С начала войны в Украине об ограничении или прекращении работы с Россией заявили 250 зарубежных компаний, следует из подсчетов Джеффри Зонненфельда, основателя Института руководителей высшего звена Йельского университета, и его исследовательской группы.

Ряд крупных компаний остаются в России. Среди них Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, Nestle, Mars, Philip Morris, Starbucks, Unilever, Hilton, Marriott.