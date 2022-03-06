Магазины США и Канады отказываются продавать русскую водку

Американские и канадские вино-водочные магазины США и Канады не хотят продавать русскую водку.

В ответ на вторжение России в Украину американские и канадские бары и винные магазины отказываются продавать российскую водку и другие российские спиртные напитки. Некоторые владельцы магазинов называют это действие “маленькой санкцией”, кроме того – планируется больше выставлять украинскую водку.

В Америке отказ от русской водки зафиксировали в магазинах Аризоны и Техаса.

Питер Бетленфалви, министр финансов канадской провинции Онтарио, написал в Твиттере: “Онтарио присоединяется к союзникам Канады в осуждении акта агрессии российского правительства против украинского народа и дает указание [Совету по контролю за алкоголем Онтарио] изъять с полок магазинов всю продукцию, произведенную в России”.

До этого канадская корпорация Newfoundland Labrador Liquor Corporation заявила, что она также удалит российскую продукцию с полок и больше не будет продавать водку “Русский стандарт” или водку “Русский стандарт Платинум”.