Госдепартамент США снова призвал американцев немедленно покинуть Россию

«Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть страну», – говорится в обновленных рекомендациях, опубликованных в субботу на сайте Госдепартамента США.



В частности, указывается, что «еще доступны ограниченные варианты коммерческих авиарейсов. Сухопутные маршруты на автомобиле и автобусе также по-прежнему открыты. Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее организовать это самостоятельно. Если вы планируете остаться в России, то имейте в виду, что возможности посольства США по оказанию помощи гражданам США строго ограничены».



Кроме того, Госдепартамент предупредил американцев, находящихся в России, что «некоторые кредитные и дебетовые банковские карты могут не работать из-за санкций, наложенных на российские банки. Также есть сообщения о нехватке наличных в России». В субботу вечером Американские платежные компании Visa и Mastercard объявили, что приостанавливают свои платежные операции в России из-за ее вторжения в Украину, и что банковские карты Visa и Mastercard, выпущенные за границами России, больше не будут работать внутри России.



В обновленных рекомендациях для американских граждан в России также говорится, что «настоятельно не рекомендуется путешествовать по суше из России в Украину. Кроме того, по всей России существует вероятность притеснений иностранцев, в том числе посредством нормативных актов, специально направленных против иностранцев».



28 февраля Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд членов семей и не экстренного персонала из посольства США в Москве.

В субботу Канада также призвала своих граждан покинуть Россию, «пока есть коммерческие средства», заявив, что условия безопасности непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения, передает Русская служба «Голоса Америки».