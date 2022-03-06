РФ будет рассматривать попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях

Россия не допустит закрытия неба над Украиной и будет рассматривать попытки установления бесполетной зоны другими странами как участие в вооруженном конфликте. Об этом Владимир Путин заявил 5 марта во время встречи с сотрудницами “Аэрофлота”.

“Сейчас мы слышим, что надо сделать бесполетную зону над территорией Украины, – заявил Путин. – Сделать это можно только с территории соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, со стороны которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем реагировать”.

Выступая перед сотрудницами “Аэрофлота”, Путин также рассказал о ходе “военной операции” в Украине. Так, по его словам, в боевых действиях со стороны России участвуют только офицеры и контрактники, а “призывников нет ни одного”. Призывать для участия в “конфликте” резервистов также не планируется, как и вводить в стране военное положение.

Со стороны Украины, утверждает Путин, воюют неонацисты, которые не выпускают своих граждан из зоны боевых действий и прикрываются ими как живым щитом, а также используют “джихад-мобили” со взрывчаткой. Утверждение о том, что гражданских не выпускают из зоны боевых действий, ранее 5 марта опровергли в городской администрации захваченного российскими войсками Мариуполя: там рассказали, что с 10 утра стороны договорились обеспечить гуманитарный коридор для вывода людей, но российские военные нарушили договоренность и продолжили обстрелы города и его окрестностей.

Санкции, которые вводятся международным сообществом в отношении России из-за вторжения в Украину, Путин сравнил с объявлением войны.

Наконец, российский президент заявил, что в России жителям можно протестовать против “тяжелого” решения властей о проведении “операции”, а в Украине людей, которые пытаются что-то говорить в отношении России, “начали расстреливать просто, без суда и следствия”.

Напомним, что в России за несколько дней протестов против войны задержали более 8 тысяч человек. Пятого марта Владимир Путин подписал указ об уголовном наказании за распространение “фейков” о военных действиях в Украине, по которому россиянам грозят наказания в виде штрафов и лишения свободы на срок до 15 лет. Также введена административная ответственность за “публичную дискредитацию армии” и “призывы не применять вооруженные силы”.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 5 марта заявил, что протестовать против происходящего граждане могут “в рамках закона”. При этом московская мэрия отказалась согласовать антивоенный марш 12 марта, сославшись на ограничения, связанные с коронавирусом.

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