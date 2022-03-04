Сакраменто будет принимать украинских беженцев

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге в пятницу, что Соединенные Штаты открыты для приема людей, бегущих из Украины, но ожидают, что многие захотят найти убежище в соседних европейских странах, но у нее пока нет данных об ожидаемом количестве беженцев, которые могут прибыть в Америку.

Об этом также сообщил мэр Сакраменто Даррелл Стейнберг в эфире CBS. Мэр сказал, что город «найдет способ» принять украинских беженцев, если это необходимо. Согласно переписи населения США, с 2015 по 2019 год в округе Сакраменто проживало больше украинцев, чем во всех, кроме трех, округах страны – около 15 000.

Как пишет The Sacramento Bee, христианская гуманитарная организация World Relief Sacramento заявила на своем сайте, что несмотря на то, что ранее существовал трубопровод из Украины в Сакраменто, у нее нет «информации о перспективах переселения тех, кто пострадал от нынешнего конфликта». По данным Sacramento Food Bank and Family Services, в Сакраменто находятся пять агентств по переселению людей.

В офисе демократа из Элк-Гроув Ами Бера сообщили The Sacramento Bee, что те, у кого есть вопросы могут обратиться по адресу или позвонить в местный офис конгрессмена по телефону 916-635-0505.

В регионе Сакраменто много локальных инициатив, как частных, так и церковных, которые направляют свои усилия для сбора помощи Украине. Также известные и давно зарекомендовавшие международные организации собирают пожертвования (85-87 центов с каждого доллара доходят до нуждающихся в помощи людей. Поэтому если вы желаете помочь, убедитесь, что ваши средства будут использованы по назначению.

Впрочем, эксперты предупреждают: сожалению, всегда найдутся те, кто попробует воспользоваться тяжелой ситуацией для личного обогащения.