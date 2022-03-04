Нью-Йорк выгоняет русский бизнес, открывает штат для украинцев

Губернатор Нью-Йорке приглашает украинцев, ищущих убежища.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул сделала заявление 24 февраля, в котором она приглашает украинцев, кто ищет убежища, приезжать в Нью-Йорк:

«Как и миллионы людей по всему миру, жители Нью-Йорка со страхом и возмущением наблюдают за ситуацией в Украине. Нью-Йорк с гордостью является домом для самого большого украинского населения в Соединенных Штатах. Мы осуждаем неоправданное насилие и благодарны президенту Байдену за его лидерство в этот момент глобального кризиса. Наши молитвы с украинцами, в том числе с жителями Нью-Йорка, которые боятся за свою семью и близких. Так же, как Статуя Свободы возвышается в нашей гавани, Нью-Йорк готов принять украинских беженцев. Мы по-прежнему связаны с администрацией Байдена и будем готовы принять и поддержать тех, кто ищет убежища в нашем штате».

Кроме того, как сообщили в офисе губернатора, штат будет последовательно изгонять российский бизнес.