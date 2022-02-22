Округ Сакраменто отменил ношение масок в общественных местах

“По согласованию со штатом, вступившим в силу немедленно, округ Сакраменто отменяет приказ о здравоохранении от 26 июля, требующий от всех людей носить лицевые покрытия в помещении, и приказ о здравоохранении от 6 января, предписывающий проводить все публичные собрания виртуально,” – сообщается на сайте округа.

В соответствии с приказом Департамента общественного здравоохранения Калифорнии, все невакцинированные люди по-прежнему должны носить маски во всех общественных местах внутри помещений.



Ношение масок останется в силе вне зависимости от статуса вакцинации в общественном транспорте; в медицинских учреждениях; исправительных учреждениях и приютах для бездомных; в учреждения длительного ухода; а также в школах K-12 и детских учреждениях.

Округ призывает добрыми и с пониманием относится к людям, которые продолжают носить маски в общественных местах по разным причинам, даже если они вакцинированы, т.к. кто-то из них может быть с ослабленным иммунитетом.