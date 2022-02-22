Из-за напряженности между Россией и Украиной в Калифорнии растут цены на бензин

Давно известно, что калифорнийцы платят самые высокие цены за топливо в США, а трения между Москвой и Киевом только увеличивают этот рост.

По словам эксперта и исследователя рынка нефти и бензина Северина Боренштейна (Severin Borenstein) из университета в Беркли, как сообщает CBSLocal, Россия является третьим по величине производителем нефти в мире и вторжение означает нарушение потока нефти.

“За последние пару недель цены на топливо выросли, поскольку цены на сырую нефть выросли,” — сказал Северин Боренштейн.

Как указывает Reuters, цены на нефть выросли до самого высокого уровня более чем за семь лет.