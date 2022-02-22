В США прошли массовые акции протеста украинской диаспоры

В столицу США съехались украинцы со всей Америки, которые потребовали введения санкций против России, а также призвали президента Джо Байдена и других лидеров демократических стран сплотиться для защиты суверенитета Украины, передает Голос Америки.

Украинцы молились за мир, поминали солдат, погибших в боях, а также пели национальные песни.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о митинге в Сан-Франциско, где местная диаспора также выступила против вторжения российских войск в Украину. Митинги и протесты прошли также в других городах Америки.