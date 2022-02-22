Школьники региона Сакраменто устроили забастовку из-за предписания носить маски

Старшеклассники школы округа Эль-Дорадо устроили забастовку из-за предписания носить маски.

Сотни учеников старшей школы Ок-Ридж в Эльдорадо-Хиллз, округ Эльдорадо, во вторник день вышли из класса без масок в знак протеста против предписания округа носить маски несмотря на то, что по всему штату это требование было ослаблено.

Забастовка старшеклассников произошла на следующий день после того, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отложил решение об отмене мандата на ношение масок в школах. Тем не менее, со вторника в большинстве общественных помещений ношение масок отменено для вакцинированных людей, невакцинированные должны продолжать носить маски. И все обязаны носить маски в местах повышенного риска, например, общественный транспорт, дома престарелых и др. При этом местные органы власти могут сохранить свои собственные требования.

Как передает FoxNews, позже во вторник день школьный округ Эльдорадо-Юнион разослал родителям письмо, уведомляющее о том, что он изменит свои протоколы по ношению масок. Округ также заявил, что он связан политикой, установленной Сакраменто и Департаментом общественного здравоохранения Калифорнии.