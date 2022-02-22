Калифорния входит в пятерку штатов по количеству жалоб на дорожные выбоины

Некоммерческая организация TRIP, занимающаяся исследованием транспорта, опубликовала отчет в январе 2022 года, согласно которому “в общей сложности 40% основных дорог в США находятся в плохом или посредственном состоянии. Езда по изношенным дорогам обходится автомобилистам в 141 миллиард долларов в год ($621 на водителя) в виде дополнительных ремонтов, ускоренной амортизации транспортных средств, повышенного расхода топлива и износа шин”.

Также отчет показал, что “с 2000 года количество поездок на транспортных средствах по дорогам страны увеличилось на 19%, а население США увеличилось на 16%”.

А вот пятерка штатов-лидеров по жалобам на выбоинах на дорогах:1. Род Айленд, 23,4 жалобы на 1000 км дороги.2. Гавайи, 20,6 жалобы на каждую 1000 км дороги.3. Нью-Йорк, 20,5 жалобы на каждую 1000 км дороги.4. Массачусетс, 18,7 жалобы на каждую 1000 км дороги.5. Калифорния, 18,4 жалобы на каждую 1000 км дороги.

А меньше всего жалоб на выбоины в Айдахо, занимающим 50-е место среди всех штатов: 0,4 на каждые 1000 км дороги. Затем следует Вайоминг на 49-м месте с его 0,6 жалоб; Монтана и Нью-Мексико с их 0,8 жалоб у каждого штата. На 46 месте Южная Дакота с ее 1 жалобой, а Айова с 1,1 жалобой на каждые 1000 км дороги на 45 месте.