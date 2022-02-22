Мошенники из Сан-Хосе приговорены к тюремному заключению за схему перепродажи автомобилей

В начале февраля жители Сан-Хосе, Сеймур Халилов, Рамиль Гейдаров и Орхан Алиев, были приговорены к 24, 20 и 20 месяцам лишения свободы соответственно за участие в сговоре с целью совершения мошенничества. А также они приговорены к реституции в размере $379 325 для Гайдаров, $196 578 для Алиева, размер реституции для Халилова определяется, и к 3 годам под надзором после освобождения.

Подсудимые признали себя виновными по обвинению в октябре 2021 года. Согласно соглашениям о признании вины, в период с 2016 по май 2021 года Халилов, 32 года; Гейдаров, 31 год; и 32-летний Алиев, жители Сан-Хосе, сговорились покупать автомобили с большим пробегом, скручивали одометры и фальсифицировали документацию, чтобы автомобили выглядели новее.

Затем сообщники якобы продали автомобили на Craigslist со значительной прибылью. Подсудимые признали, что таким обманным путем продали не менее 78 автомобилей на общую сумму не менее 550 000 долларов.

Департамент юстиции дает рекомендации по покупке; поддержанных автомобилей:

• Приобретите отчет об истории автомобиля до покупки автомобиля и сравните пробег в отчете с утверждаемым пробегом.

• Проверьте физическое удостоверение личности продавца или водительские права и убедитесь, что они соответствуют информации в pink slip транспортного средства.

• По возможности избегайте использования наличных денег. Кассовые чеки и другие способы оплаты могут быть безопаснее и проще для отслеживания.

• Совершайте сделки в общественных местах, где есть камеры и другие люди.

• Если сделка кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть.

• Лицам, располагающим информацией о подделке одометров, следует позвонить на горячую линию NHTSA по вопросам мошенничества с одометрами по телефону (800) 424-9393 или (202) 366-4761.