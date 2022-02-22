В Нью-Йорке задержан россиянин по делу о краже биткоинов на $4,5 млрд

В начале февраля на Манхэттене были арестованы Илья Лихтенштейн, 34 года, и его жена Хизер Морган, 31 год, по подозрению в сговоре с целью отмывания криптовалюты, которая была украдена во время взлома биржи виртуальной валюты Bitfinex. На данный момент правоохранительные органы изъяли криптовалюту на сумму более 3,6 миллиарда долларов, связанную с этим взломом, сообщает департамент Юстиции.

Согласно судебным документам, Лихтенштейн и Морган предположительно вступили в сговор с целью отмывания доходов от 119 754 биткоинов, которые были украдены с платформы Bitfinex после того, как хакер взломал системы Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций.

Эти несанкционированные транзакции отправили украденные биткоины в цифровой кошелек, находящийся под контролем Лихтенштейна.

За последние пять лет примерно 25 000 украденных биткоинов были переведены из кошелька Лихтенштейна посредством сложного процесса отмывания денег, остальная часть украденных средств, включающая более 94 000 биткоинов, осталась в кошельке, используемом для получения и хранения незаконных доходов от взлома.

Восстановленный биткойн на момент ареста оценивался в более чем 3,6 миллиарда долларов.

Лихтенштейн и Морган обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, за который, в случае признания вины, предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за который, в случае признания вины, предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.