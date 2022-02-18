Гражданам Великобритании рекомендовали отказаться от посещения Беларуси

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что российские военнослужащие могут остаться в Беларуси после окончания учений, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Великобритания заявила в пятницу, что теперь советует своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь, кроме экстренных случаев, сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на британское Министерство иностранных дел.

Десятки тысяч российских военнослужащих сейчас проводят учения в Беларуси, которая граничит с Украиной. Учения должны закончиться в воскресенье, и Москва заявила, что через некоторое время войска вернутся в Россию.

Поддерживаемый Россией лидер Беларуси Александр Лукашенко встретился с Путиным в пятницу, заблаговременно предположив, что российские военные могут остаться на территории страны.

«Вооруженные силы останутся [в Беларуси] столько, сколько потребуется», — цитирует слова Лукашенко государственное информационное агентство БЕЛТА.