“Украинская правда” сообщила о массовом отъезде бизнесменов из Украины

Из Киева 13 февраля вылетело около 20 чартерных рейсов и частных самолетов с украинскими бизнесменами. Об этом сообщила “Украинская правда”.

По информации издания, такого числа чартеров не было за последние шесть лет.

Как пишут журналисты, 13 февраля Украину покинули самолеты Рината Ахметова (1-е место в списке богатейших украинцев по версии Forbes) и Бориса Колесникова (55-е место). По данным издания, Ахметов покинул Украину еще 30 января и отправился в Цюрих, а сейчас из Киева улетел один из его самолетов. Колесников ответил журналистам, что находится в Киеве и не намерен никуда уезжать. По его словам, самолет вылетел в Прагу на техобслуживание.

В последние недели Украину покинули многие бизнесмены. 30 января уехал Виктор Пинчук (2-е место в списке Forbes), 10 февраля – Вадим Новинский (8-е) и Александр Ярославский (9-е), 12 февраля – Василий Хмельницкий (29-е) и Вадим Столар (64-е), 13 февраля – Андрей Ставницер (49-е) и Вадим Нестеренко (96-е).

Представитель Ставницера сообщил, что бизнесмен улетел в командировку и скоро вернется. Пресс-служба Хмельницкого утверждает, что предприниматель улетел на обучение и должен вернуться 20 февраля. Отмечается, что тур был запланирован заранее и его дети остаются в Украине.

По информации источников издания, депутат “Оппозиционной платформы – За жизнь” Игорь Абрамович заказал частный борт на 50 человек, который должен вывезти из Киева в Вену родственников его однопартийцев, а также бизнес-партнеров.

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