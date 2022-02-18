Опрос: более 7 процентов американцев отнесли себя к ЛГБТ

Социологи связывают рост показателя с переменами в обществе и большей готовностью людей идентифицировать себя таким образом, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Доля взрослых американцев, относящих себя к ЛГБТК, выросла до рекордных 7,1 процента, и этот рост вновь произошел под воздействием молодежи.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса общественного мнения, проведенного Gallup.

Показатель 7,1 процента – это в два раза больше, чем в 2012 году, когда Gallup впервые опрашивал американцев об их идентичности.

В прошлом году 5,6 процента взрослых отнесли себя к ЛГБТК-сообществу. В опросе 2017 года этот показатель составил 4,5 процента.

Старший редактор Gallup Джефф Джонс заявил газете USA Today, что речь идет о значительном росте.

«Думаю, это говорит о том, что общество меняется в плане принятия людей с другими сексуальными ориентациями и гендерными идентичностями и готовности людей идентифицировать себя таким образом», – сказал он.

По мнению Джонса, эта тенденция, вероятно, продолжится.

«Пройдет не так много времени, прежде чем [идентификация с ЛГБТК] будет выражаться двузначными числами в населении США», – сказал он.

Около 21 процента американцев из “Поколения Z”, то есть родившихся в 1997-2003 годах, идентифицировали себя как ЛГБТК в нынешнем опросе Gallup, который основан на совокупных данных 2021 года.

Среди «миллениалов», то есть родившихся в 1981-1996 годах, эта доля составила 10,5 процента.

Показатель снижается с каждым более старшим поколением.