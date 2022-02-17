На Донбассе наблюдается обострение ситуации

В настоящий момент Украина не видит доказательств отвода российских войск от наших границ. Об этом 17 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский во время срочного телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Президент Украины также акцентировал внимание на обстреле незаконными вооруженными формированиями детского сада в Станице Луганской сегодня утром и назвал это большой провокацией.

«Эта ситуация в очередной раз доказала, что эвакуация дипломатов и представителей ОБСЕ из Украины сейчас не ко времени. Важно, чтобы дипломаты и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ оставались на своих местах в Украине. Мониторинговая деятельность крайне важна. Это является дополнительным фактором сдерживания», – подчеркнул Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

Он также отметил обострение ситуации, которая наблюдается сегодня в районе проведения Операции объединенных сил.

Президент Украины и президент Европейского совета поддержали позицию относительно необходимости сохранения миссий в Украине и подтвердили приверженность политико-дипломатическим усилиям с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.

Шарль Мишель подтвердил решительную и неизменную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее евроатлантических устремлений.

На передовой линии обороны президент Украины Владимир Зеленский пообщался с военными и осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, переданные подразделениям Вооруженных сил, в частности, переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатометы М141.

Он также заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией для установления мира.

«Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы обращаемся с запросом к России, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но, кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят», – сказал глава Украинского государства.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина готова к разговору. «Я готов к любому формату», – заявил он.

Обстрел Станицы Луганской: попали в детский сад

По оперативной информации штаба Операции Объединенных сил, по состоянию на 11 часов 17 февраля по восточноевропейскому времени «со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения».

«С особым цинизмом российские оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Станица Луганская на Луганщине. Из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм противник выпустил 32 снаряда. Повреждена постройка детского сада, где в это время находились дети. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детского сада получили контузии», – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил оперативно эвакуировали детей и воспитателей в укрытие.

В свою очередь российские медиа, Интерфакс в частности, цитируют представителей самопровозглашенной так называемой «ЛНР», которые отмечают, что «за последние сутки обстановка на линии боевого соприкосновения существенно обострилась. Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта».

Тарас Бурноc, Андрей Головлев, VOA