Россия выслала заместителя посла США

Заместитель посла США в России Бартл Горман выслан из страны. Об этом РИА Новости заявили в посольстве, “Интерфакс” также сообщает о высылке.

Причины такого решения в посольстве не уточнили. Там добавили, что США ответят на высылку дипломата. В американской дипмиссии уточнили, что у заместителя посла была действующая виза. Там также подчеркнули, что Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве и “ключевым членом высшего руководящего состава посольства”.

Горман в период с 2017-го по 2019 годы работал заместителем помощника государственного секретаря и помощником директора по расследованию и анализу угроз в Бюро дипломатической безопасности Государственного департамента США.

До этого он занимал должность директора Отдела разведки и анализа угроз в Бюро дипломатической безопасности, служил начальником службы безопасности в Москве, старшим заместителем начальника службы безопасности в Багдаде, начальником службы безопасности в Аммане и в числе прочего заместителем начальника службы безопасности в Пекине.

Посол США Джон Салливан в четверг побывал в МИД России. Агентства сообщают со ссылкой на представителя Госдепартамента, что Россия передала США ответ на их предложения по безопасности.

Позже МИД России опубликовал данный документ. Полный текст заявления приводит ТАСС. В нем отмечается, что “американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности”.

Россия, как предупредили в МИД РФ, будет вынуждена отреагировать.

В российском ведомстве заявили, что американские власти “перекрутили” предложения Россия, чтобы создать преимущества для США и их союзников.

“Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши “красные линии” и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту по-прежнему игнорируются”, – цитирует ТАСС заявление МИД.

В частности, в документе говорится, что Россия настаивает на выводе всех сил и вооружений США из Центральной и Восточной Европы и Прибалтики, а также ожидает от США и НАТО “конкретных предложений” о юридическом закреплении отказа Североатлантического альянса от расширения на восток.

Кроме того, в ответе России отмечается, что США подтвердили приверженность политике “открытых дверей НАТО”, но она “противоречит базовым обязательствам”, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству “не укреплять свою безопасность за счет безопасности других”.

“Никакого “российского вторжения” на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об “ответственности России за эскалацию” нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности”, – сообщает МИД РФ в заявлении.

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