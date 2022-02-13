В Петербурге разыскивают пропавшую американку, приехавшую изучать русский язык

Об этом сообщил заместитель ректора по безопасности Санкт-Петербургского государственного университета.

По словам представителя российского ВУЗа, американская гражданка по имени Уэллс К. К. приехала в этом году в Россию “с целью обучения в СПбГУ по дополнительной образовательной программе «Русский язык как иностранный. Основной курс»

“Уэллс К. К. при личном визите в СПбГУ заключила договор на обучение. С 07.02.22 сотрудниками СПбГУ были предприняты неоднократные попытки связаться с гражданкой Уэллс К. К. и установить ее местонахождение, которые не увенчались успехом”, – говорится в офциальном пресс-релизе Университета.

“До настоящего времени Уэллс К. К. на связь с представителями СПбГУ не выходила, ее местонахождение неизвестно, в данной связи в правоохранительные органы направлено заявление на организацию розыска иностранного гражданина”, – заявил заместитель ректора ВУЗа.