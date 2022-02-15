Госдепартамент США призвал американцев покинуть Беларусь и Приднестровье

Госдепартамент обновил предупреждение для граждан США касательно поездок в Беларусь и Приднестровье – американцев призывают незамедлительно покинуть эти территории в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

“Не совершайте поездок в Беларусь из-за произвола в исполнении местных законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Беларуси с Украиной, а также из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Гражданам США в Беларуси следует незамедлительно уехать, воспользовавшись общественным или частным транспортом”, – говорится в сообщении по Беларуси.

Кроме того, ведомство “напоминает гражданам США о необходимости проявлять повышенную осведомленность и бдительность” касательно напряженности в регионе. Американцам рекомендуют “избегать публичных демонстраций” и регулярно пересматривать планы отъезда из Беларуси в случае чрезвычайной ситуации.

Гражданам США, которые находятся в Приднестровье, также рекомендовано незамедлительно уехать. Госдепартамент рекомендует отказаться от путешествий в этот регион из-за коронавируса, “необычной и тревожной военной активностью России вокруг Украины”, а также неурегулированного конфликта в Приднестровье.

30 января Госдепартамент США распорядился эвакуировать из Беларуси членов семей госслужащих из-за “произвольного правоприменения, риска быть задержанным, а также вызывающего беспокойство скопления российских вооруженных сил у границы Беларуси с Украиной”.

14 февраля десятки стран мира призвали своих граждан покинуть Украину и отменить поездки в страну.

© Настоящее Время. Все права защищены