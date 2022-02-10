Белый дом заявил об отсутствии планов массовой эвакуации американцев из Украины

По оценкам Госдепартамента, в Украине на постоянной основе проживает порядка 6,6 тысячи граждан США, включая людей, имеющих гражданство обеих стран, передает VOA.

В Белом доме в среду подчеркнули, что администрация по-прежнему не планирует проводить массовую и централизованную эвакуацию американцев из Украины в связи с угрозой российского вторжения. Однако рекомендации, которые дает Госдепартамент, являющиеся, впрочем, необязательными для исполнения, однозначны: дипломатическое ведомство еще несколько недель назад посоветовало гражданам США покинуть страну, безопасности которой сейчас угрожает Россия.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что в случае вторжения может произойти с американцами, которые не последуют рекомендациям и останутся в Украине, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Вашингтон и его союзники «пока не знают, принял ли президент Путин решение о вторжении», отказавшись комментировать последние сообщения американского разведсообщества.

Однако, как напомнила Псаки, Госдепартамент и президент Джо Байден уже в течение нескольких недель пытаются донести предупреждение об угрозе безопасности до всех американцев, постоянно проживающих в Украине. По примерным оценкам Госдепартамента, в этой стране на данный момент живут порядка 6,6 тысячи граждан США, включая людей с двойным гражданством.

«Люди должны понимать, что Соединенные Штаты обычно не проводят массовые эвакуации. Конечно, ситуация в Афганистане была уникальной по многим причинам, в том числе и потому, что это был конец 20-летней войны. Мы заканчивали войну; мы не пытались предотвратить войну, как в данном случае, – заявила Псаки. – Есть целый ряд способов, с помощью которых американцы могут покинуть Украину [в частном порядке], и мы призываем их сделать именно это».

Псаки подчеркнула, что нынешние рекомендации Госдепартамента гораздо больше походят на рекомендации, изданные для граждан США, проживающих в Эфиопии или Казахстане, где на местах в последние месяцы «возникали обстоятельства с угрозой безопасности». Проведение параллелей с Афганистаном, по словам Псаки, в случае с Украиной неуместно.

Впрочем, в случае, если вторжение все-таки состоится, то американские дипломатические представительства, не только в Украине, но и в соседних странах, «всегда доступны для граждан США, если им понадобится помощь», сказала Джен Псаки.