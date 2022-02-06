Скончался пастор-учитель Сергей Витюков

“Дорогие друзья, молитвенники и партнёры служения, мы с печалью сообщаем о том, что пастор Сергей Витюков ушел к Господу. Спасибо за ваши многочисленные молитвы и моральную поддержку нашей семьи в это тяжелое время,” – говорится на официальной странице Витюкова в Фейсбуке.

В конце января в Фейсбуке семья пастора опубликовала следующее сообщение:

“Пастор Сергей Витюков на данный момент все ещё находится в отделении интенсивной терапии в госпитале под наблюдением и лечением врачей. Его состояние здоровья пока без особых изменений. Верим, что Господь контролирует и держит его в Своей руке!”

Согласно информации близких, Витюков попал в больницу в январе этого года. О причине смерти пастора не сообщается. Сообщалось, что он “находится в госпитале в отделении интенсивной терапии под присмотром врачей”.

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“Я лежу в госпитале. Это результат/последствие дважды подряд перенесённой тяжелой болезни. Сейчас моя проблема – боремся с последствиями. Очень нуждаюсь – действительно нуждаюсь, в ваших молитвах. В течении ближайших дней много должно решаться. Пожалуйста, поддержите перед Богом!! Спасибо!” – писал Витюков у себя в Фейсбуке.

О мероприятиях, связанных с похоронными богослужениями, будет извещено позже.