В результате спецоперации полиция арестовала 60 человек, а также выписала ордеры на арест еще восьми подозреваемых. Об этом сообщает VOA.

Полиция округа Полк во Флориде выбрала необычный способ борьбы с торговлей наркотиками – приложения для знакомств. Новый метод поиска наркоторговцев оказался удачным: как сообщает CNN со ссылкой на полицию округа, в результате спецоперации «Свайпни влево, если нужен мет» (Swipe Left for Meth) полиция арестовала 60 человек, а также выписала ордеры на арест еще восьми подозреваемых.

Поиск дилеров проводился в приложениях, используемых для знакомств представителей ЛГБТК-сообщества, – Grindr, Scruff и Taimi. Полиция выяснила, что наркоторговцы использовали эмодзи с мороженым и тортом, а также кодовые слова «вечеринка» и «Тина», чтобы намекнуть потенциальным покупателям, что они продают метамфетамин.

«Мы были шокированы тем, что они [наркодилеры] вели открытую рекламу, – заявил шериф округа Грейди Джадд. – Вы можете в это поверить? Они открыто рекламировали наркотики в приложении для знакомств».