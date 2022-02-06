Владелец ломбардов приговорен к тюремному заключению за торговлю краденым

Владелец двух ломбардов приговорен к тюремному заключению за торговлю краденым и хранение изображений изнасилования и жестокого обращения с детьми.

46-летний Александр Павловский из Оберна, штат Вашингтон, был приговорен Окружным судом США в Сиэтле к 6 годам тюремного заключения и 15 годам под надзором за торговлю краденым и хранение детской порнографии. Павловский признал себя виновным в октябре 2021 года после длительного расследования, проведенного ФБР и полицейским управлением Оберна.

На слушаниях по вынесению приговора окружной судья США Джон К. Кугенур сказал, что приговор был частично обусловлен «ошеломляющим количеством украденных материалов».

Согласно материалам дела, с 2013 по 2016 год Павловский управлял двумя ломбардами: Thrift Electro в Рентоне, штат Вашингтон, и Innovation Best в Кенте, штат Вашингтон. В магазинах Павловский велел сотрудникам скупать краденые товары у магазинных воров и других лиц. Некоторые товары поступали от курьеров интернет-магазинов, которые украли посылки и продали их в ломбарды.

В 2016 году Павловский открыл склад в Кенте, где украденные товары хранились и переупаковывали для перепродажи. На складе удалялись все бирки с предметов, затем товары фотографировались и выставились на продажу на eBay и Amazon. В период с января 2017 года по июль 2019 года Павловский и его сотрудники на складе отправили покупателям в США сотни тысяч украденных вещей. Продажа краденого принесла доход от 1,5 до 3,5 миллионов долларов.

Как сообщает Департамент юстиции, вынося приговор, судья приказал Павловскому отбыть 24 месяца по обвинению в детской порнографии и 48 месяцев по делу о торговле краденым имуществом, причем приговоры будут отбываться последовательно. Павловский обязан зарегистрироваться как сексуальный преступник. Также он должен выплатить $12 000 в качестве компенсации. Из 65 известных жертв сексуального насилия, выявленных в ходе расследования, шесть жертв потребовали возмещения ущерба, чтобы помочь покрыть расходы на их текущее лечение психического здоровья и другие расходы, связанные с преступлением. Каждая жертва получит не менее $2000 долларов в качестве компенсации.

Похищенное имущество будет возвращено пострадавшим продавцам.