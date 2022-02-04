Госдепартамент ввел санкции в отношении ряда белорусских чиновников

Визовые ограничения в отношении чиновников, замешанных в скандале с участницей Олимпиады Кристиной Тимановской, были введены в соответствии с «запретом имени Хашогги», пишет Русская служба «Голоса Америки».

Госдепартамент в четверг ввел визовые ограничения для белорусских чиновников, причастных к незаконным репрессиям в отношении диссидентов за пределами Беларуси – в частности, против официальных лиц, участвовавших в попытке насильственной репатриации белорусской спортсменки Кристины Тимановской во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году.

Санкции были введены в рамках «запрета имени Хашогги» – инструмента для противодействия транснациональным репрессиям, учрежденного администрацией в 2021 году.

«Соединенные Штаты приветствуют усилия Белорусского фонда спортивной солидарности по поддержке и защите прав спортсменов в условиях жесткого подавления со стороны режима Лукашенко и продолжающихся репрессий в отношении белорусов внутри страны и за ее пределами. Мы солидарны с Тимановской и всеми другими людьми, которые столкнулись с попытками режима заставить замолчать критиков», – говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Госсекретарь подтвердил, что США по-прежнему поддерживают народ Беларуси, призвав режим Александра Лукашенко прекратить репрессии, освободить политзаключенных, начать диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом и провести свободные и честные выборы под международным наблюдением.

«Мы продолжим работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси», – подчеркнул Блинкен.