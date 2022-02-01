НАТО отправляет войска и технику на восток для противостояния российской угрозе

О намерении перебросить войска в Восточную Европу и страны НАТО на днях объявил президент США Джо Байден, напоминает Генри Риджуэлл из VOA.

Страны-члены НАТО направляют тысячи военнослужащих, боевых самолетов и кораблей союзникам в Восточной Европе на фоне эскалации напряженности с Россией в связи с развертыванием Москвой более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной.

Четыре датских истребителя F-16 на прошлой неделе приземлились в Литве, чтобы усилить миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии.

После насильственной аннексии Крыма в 2014 году НАТО разместило от 4 тысяч до 5 тысяч военнослужащих в Эстонии, Латвии, Литве и Польшe в рамках «усиленного передового базирования».

В состоянии готовности к переброске находятся 8500 американских военнослужащих.

«Я переброшу войска в Восточную Европу и страны НАТО в ближайшее время», – заявил в пятницу президент США Джо Байден.

Десятки тысяч американских военнослужащих уже дислоцированы в Европе, в основном в Германии и Великобритании. Согласно одному сценарию, часть из них может быть постепенно переведена к восточным союзникам по НАТО.

Франция объявила о планах развернуть сотни военнослужащих в Румынии.

Ожидается, что Великобритания на этой неделе предложит союзникам по НАТО развернуть дополнительные войска, потенциально удвоив нынешний контингент, составляющий около 1150 человек.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что эти развертывания должны послужить сигналом для Москвы.

«Думаю, важно, чтобы мы дали понять президенту Путину, что именно то, чего он боится, а именно больше войск НАТО ближе к границам России, будет следствием стратегической ошибки вторжения в суверенную страну, такую как Украина», – заявил Уоллес журналистам.

При этом НАТО не планирует развертывать боевые подразделения в Украине, отметила аналитик по вопросам безопасности из Университетского колледжа Лондона Джули Норман.

«Те войска НАТО, которые находятся в этих приграничных государствах, действительно скорее находятся там для обеспечения готовности и в качестве оборонительного и сдерживающего потенциала, а не в расчете на прямой конфликт или прямые боевые действия», – сказала она.