Прокуратура Вашингтона подозревает компанию по тестированию COVID-19 в подделке результатов

Боб Фергюсон, генеральный прокурор штата Вашингтон, подал иск против компании Центр по контролю над COVID (the Center for COVID Control), которая занимается тестированием на COVID-19. В иске компания обвиняется в подделке отрицательных результатов и неправильном проведении тестирования.

Как сообщает Seattle Times, Боб Фергюсон заявил: “Центр по контролю над COVID” способствовал распространению COVID-19, когда он давал ложноотрицательные результаты. Эти фиктивные центры тестирования угрожали здоровью и безопасности наших сообществ. Они должны быть привлечены к ответственности.”

В иске говорится, что компания не смогла предоставить быстрые, достоверные и точные результаты и давала ложные обещания готовности результатов в течение 48 часов.

На веб-сайте компании говорится, что все их офисы (это около 300 отделений) закрыты «до дальнейшего уведомления».