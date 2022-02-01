Путин заявил, что Украину нельзя принимать в НАТО, потому что она хочет вернуть Крым “военным путем”

Президент России Владимир Путин, выступая в Кремле после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил, что Украину нельзя принимать в НАТО, потому что она хочет вернуть Крым “военным путем”.

“Говорят, что Украину надо принять в НАТО. В доктринальных документах Украины написано, что они хотят вернуть Крым военным путем. Представим, что Украина – член НАТО – начинает операции в Крыму (про Донбасс я не говорю). Это суверенная территория России. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь подумал? Похоже, что нет”, — сказал Путин (цитата по РБК).

Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности, в ответе Запада не было “адекватного учета трех ключевых требований России, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года”.

Ранее США дали Кремлю ответ на “ультиматум” о нерасширении НАТО на восток. “Документ у Путина, мы ожидаем его реакции, – заявил госсекретарь США Блинкен. – Вопрос, какой путь выберет Путин: конструктивный путь к коллективной безопасности? Или новую агрессию против Украины? Мы готовы к обоим”.

“НАТО ссылается на право стран на свободный выбор. Но нельзя укреплять чью-то безопасность за счет других”, – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Запад пообещал России “не продвигать инфраструктуру [Альянса] ни на один дюйм”.

“Сказали одно – сделали другое. Теперь НАТО в Польше, Румынии, странах Прибалтики. Как у нас говорят в народе – кинули, обманули. Потом США вышли из Договора по противоракетной обороне. И теперь пусковые установки в Румынии и скоро будут в Польше. А там стоят установки, на которые можно устанавливать “Томагавки” – ударные ракеты. Разве это не угроза для нас?” — отметил Путин.

Россия и США, а также Россия и НАТО не смогли договориться о гарантиях безопасности в ходе переговоров, которые проходили за закрытыми дверями в Женеве, Брюсселе и Вене с 10 по 13 января. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что НАТО “не пойдет ни на какие компромиссы” по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке.

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