Русскоязычный канадец приговорен к 3 годам за торговлю краденными данными

Канадец приговорен к 3 годам лишения свободы за торговлю украденными личными данными в даркнете.

29-летний Слава Дмитриев, гражданин Канады, был осужден за мошенничество с устройствами доступа в связи с владением и продажей более 1700 украденных личных данных в даркнете, сообщает Департамент юстиции. Он приговорен к трем годам тюремного заключения с последующим освобождением под надзором в течение трех лет.

Согласно обвинению, Дмитриев использовал прозвище «GoldenAce» для покупки и продажи украденных личных данных, включая номера социального страхования, на рынке даркнета AlphaBay. С мая 2016 года по июль 2017 года Дмитриев продал на AlphaBay 1764 товара примерно на $100 000.

Дмитриев также сотрудничал с кибер-вымогательской группировкой “the Dark Overlord” (“TDO”).

Дмитриев был арестован 8 сентября 2020 года во время путешествия по Греции. На следующий день греческие власти произвели обыск в его доме и обнаружили компьютер, содержащий электронные письма, в которых обсуждалась покупка и продажа личных данных, а также видео о том, как совершить кражу личных данных. Дмитриев признал себя виновным 30 августа 2021 года по обвинению в мошенничестве и связанной с ним деятельности в отношении устройств доступа.