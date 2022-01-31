Украинский композитор заявляет о дискриминации и ксенофобии в США

В суде штата Невада слушается дело украинского композитора Олены Карпенко, утверждающей о рассовой дискриминации и ксенофобии со стороны своего американского мужа, являющего выпускником Йельской школы права.

Олена Карпенко (сценический псевдоним Соломия) из Украины музыкант, писательница и культурный дипломат своего народа, она сочинила музыкальную пьесу и провела в США 2,5 года по визе талантов (2018-2021). За время пребывания в Америке она познакомилась с выпускником Йельской школы права, юристом с лицензией в штатах Невада и Калифорния.

“Он умен, харизматичен, привлекателен, красноречив, высок и силен. Неудивительно, что я очень быстро влюбилась. Мы стали жить вместе. Мы много раз говорили о семье и детях. Мы путешествовали и наслаждались жизнью вместе,” – вспоминает Елена. Но все закончилось, когда она сообщила бойфренду, что беременна.

Бойфренд предложил жениться, хотя Олена на этом не настаивала. Вскоре после свадьбы он начал жестоко обращаться с ней – выгонял из дома, унижал, оскорблял ее и будущего ребенка, пишет Карпенко в судебным документах.

Рожать своего ребенка Елена улетела в Украину, там она получила документы о разводе. В бракоразводном процессе муж хочет доказать, что ребенок не от него и что Олена зачала его с кем-то другим, чтобы заставить жениться и получить грин-карту мошенническим путем.

По словам Олены, “Мой бывший муж стремится стать политиком, но вот его верная бывшая жена и собственный сын стоят на пути его политического будущего. Он слишком много оскорблял нас, и теперь он боится, что эта история может негативно повлиять на него и его мечту.”

“Он порочит меня, используя позорный образ «украинской блудницы», чтобы разрушить мою репутацию культурного дипломата своего народа – уважаемого человека с глубокой верой, христианскими ценностями и моралью. Он постоянно оскорбляет меня, мою семью и Украину,” – утверждает Олена.

Она хочет справедливое правосудие, по ее словам, бракоразводный процесс ей очень дорого обходится (сумма, выплаченная адвокатам, превысила $30 000; на эти деньги Олена, по ее словам, могла бы прожить в Украине минимум 2 года), бывший муж затягивает его и откладывает процедуру ДНК. Поэтому она обращается за помощью на своем сайте.

“У меня нет другого выбора, кроме как просить вашей помощи,” – говорит Олена.