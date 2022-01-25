Сенатор Мерфи: Путин хочет возродить СССР и расколоть НАТО

В интервью «Голосу Америки» сенатор-демократ от штата Коннектикут предположил, что российским президентом руководит чувство страха и желание внести раскол в ряды союзников по Североатлантическому альянсу

Владимиром Путиным руководит чувство страха, а его главной целью является развал Североатлантического альянса с помощью создания кризиса вокруг Украины. Крис Мерфи, сенатор-демократ от штата Коннектикут, сказал об этом в интервью Грузинской службе «Голоса Америки».

«Голос Америки»: Сенатор, Вы только что вернулись из Украины. Территорию страны окружают десятки тысяч российских военнослужащих, ведутся разговоры о российском вторжении. Как вы считаете, какую цель преследует там Москва?

Крис Мерфи: Я думаю, что на это нужно смотреть через призму слабости Кремля. Как вы знаете, Украина – это страна, где еще десять лет назад только меньшинство избирателей поддерживало вступление в НАТО. В Киеве было правительство, которое в значительной степени находилось под каблуком у Москвы. Сегодня это совсем другая страна. Это страна, которая хочет быть вместе с Западом, хочет быть вне российской орбиты. И Россия в панике. У нее остался единственный механизм, чтобы попытаться вернуть Украину в свою сферу влияния: это вторжение, применение силы. Настал момент, когда становится ясно, насколько слабыми стали позиции России в Украине за последнее десятилетие.

Я действительно думаю, что Владимир Путин хочет возродить какую-то часть Советского Союза. Я также думаю, что он хочет расколоть НАТО, так что это является вызовом для президента [Джо] Байдена. Он должен защитить Украину, и в то же время сплотить НАТО, потому что [развал альянса], вероятно, является более крупной и важной целью для Владимира Путина.

«Голос Америки»: Президент Байден исходит из того, что вторжение России, судя по всему, может оказаться неизбежным. Принял ли сам Путин какое-либо решение об этом?

Крис Мерфи: Этого мы не знаем, но мы продолжим создавать сдерживающие факторы, чтобы повлиять на его решения. Решение остается за Путиным. Возможно, он готов столкнуться с совершенно экстраординарными последствиями ради того, чтобы ввести свои войска в Украину. Но цена будет высокой. Это будут не просто санкции, но еще и движение сопротивления внутри Украины. И мы должны довести информацию обо всех этих последствиях до его сведения прямо сейчас.

«Голос Америки»: Что предпримет Конгресс США, если случится новое вторжение в Украину? Что вы обсуждаете? Какие варианты рассматриваются?

Крис Мерфи: Сенатор Менендес представил законопроект, который предусматривает серьезные санкции в отношении России. Президент может принять меры самостоятельно. Для введения некоторых санкций может потребоваться дополнительное разрешение Конгресса. Только сегодня утром я беседовал по телефону с республиканцами, демократами и заместителем госсекретаря, чтобы попытаться понять, как мы можем координировать свои действия с администрацией. Прямо сейчас президент возглавляет глобальную дискуссию о введении санкций, и, если ему потребуется дополнительное разрешение Конгресса, я надеюсь, что он его получит.

«Голос Америки»: Как вы думаете, почему это происходит именно сейчас? Есть ли какое-то объяснение этому? Москва проверяет на прочность новую администрацию? Ведь мы не видели, чтобы нечто подобное происходило при предыдущей администрации…

Крис Мерфи: Я думаю, что Путин сделал все возможное, чтобы ослабить [украинскую] администрацию, пытаясь расколоть ее изнутри. И он последовательно активизировал эту деятельность – сначала вторгшись в Украину [в 2014 году], затем перебросив войска к востоку Украины и проводя массированную кампанию по дезинформации и осуществляя кибератаки. Ничего из этого не сработало. И, на мой взгляд, теперь Путин уверен, что единственный способ, с помощью которого он может заполучить Украину обратно в свою орбиту – военное вторжение в самом традиционном его значении. И это само по себе является свидетельством прочности отношений США и Украины, США, Европы и Украины, с помощью которых мы противостоим провокациям со стороны Кремля, а у Путина остался только один вариант – вторжение. Это может прозвучать слишком оптимистично, учитывая создавшийся кризис, но мне кажется, это сигнал отчаяния со стороны России.

Если России удастся вторжение в Украину, и она не заплатит за это значительную и болезненную цену, это разрушит мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, который защищают США и другие страны. Я убежден, что, если бы мы приняли Украину и Грузию в альянс, когда Соединенные Штаты первоначально предлагали это, на территории Украины и Грузии сейчас не было бы российских сил. Очевидно, что в этом вопросе внутри альянса нет сплоченности. Сейчас настал момент, когда нам нужно сосредоточиться на том, что нас объединяет. Но я думаю, что мы должны продолжать доказывать Европе, что расширение альянса НАТО идет на пользу блоку и не ведет к неизбежной войне с нашими противниками.

«Голос Америки»: Россия перечислила свои опасения по поводу безопасности и требует письменного ответа на них. Как Вы думаете, будут ли какие-то уступки по вопросу о расширении НАТО или по любому другому из этих требований?

Крис Мерфи: Точно, нет. Администрация абсолютно ясно дала понять, что Россия не может диктовать, кто может вступать в НАТО, а кто не может. Конечно, внутри НАТО могут быть разногласия по поводу того, где заканчиваются границы альянса. Но это решение остается за странами-членами НАТО. Это решение не находится в российской компетенции. И в рамках переговоров с Россией, которые ведутся сейчас, абсолютно никаких уступок в этом вопросе не будет.