Пентагон отмечает «последовательное» наращивание российской военной мощи на границе с Украиной

По словам официального представителя Министерства обороны США, Россия направила к украинской границе множество видов вооружений и различные подразделения своих вооруженных сил, передает Русская служба «Голоса Америки».

Министерство обороны США пока что не видит «драматического» или резкого роста российской военной мощи у украинской границы. Об этом во вторник заявил Джон Кирби, официальный представитель Пентагона.

Отвечая на вопрос корреспондента «Голоса Америки» о том, наблюдают ли в последние дни представители Пентагона резкое увеличение числа российских военнослужащих у украинской границы, Кирби отметил, что Министерство обороны наблюдает «последовательное накопление российской военной мощи» в западной части страны вокруг границ с Украиной и Беларусью.

«Я бы сказал, что [мы видим] последовательный, а не драматичный [рост]», – подчеркнул Кирби.

Официальный представитель Пентагона добавил, что Россия развертывает у своих западных границ целые подразделения и множество видов войск и вооружений – к примеру, артиллерию, бронетехнику, логистические силы и военно-медицинские подразделения, а также дополнительную авиацию.

Напряженность ситуации вокруг Украины усилилась на фоне сосредоточения около 100 000 российских военнослужащих вблизи украинской и белорусской границ.

Москва отрицает, что планирует вторжение, и называет реакцию Запада доказательством того, что Россия является «объектом, а не источником агрессии».

В понедельник в НАТО заявили, что альянс переводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие в Восточной Европе, направляя туда дополнительно корабли и самолеты. Соединенные Штаты также привели в боевую готовность 8,5 тысячи военнослужащих на случай, если потребуется развернуть их в Европе.

Россия начала проводить проверки боеготовности в граничащем с Украиной Южном военном округе при участии более чем 6 тысяч военнослужащих.