Пять наиболее устойчивых дезинформационных нарративов России

На протяжении многих лет Россия сфабриковала набор ложных нарративов, которые её экосистема дезинформации и пропаганды настойчиво внедряет в глобальную информационную среду. Эти нарративы действуют как шаблон, который позволяет Кремлю корректировать эти повествования с одним постоянством – полным пренебрежением к правде, в то время как он формирует информационную среду для поддержки его политических целей.

Российские военные и разведывательные структуры занимаются этой деятельностью в рамках российской экосистемы дезинформации и пропаганды, включая вредоносные операции в социальных сетях, использование открытых и скрытых онлайн-прокси-СМИ, внедрение дезинформации в телепередачи и радиопрограммы, проведение конференций с целью заставить участников ложно поверить в то, что в обострении напряженности в регионе виновата Украина, а не Россия, а также использование киберопераций для подрыва деятельности средств массовой информации и проведения операций взлома и раскрытия данных.

Вот пять основных повторяющихся тем российской дезинформации, которые Кремль в настоящее время корректирует в попытке наполнить информационную среду ложными нарративами о своих действиях в Украине.

Тема №1: “Россия – невинная жертва”

Российские правительственные должностные лица ложно изображают Россию как вечную жертву, а ее агрессивные действия – как вынужденный ответ на предполагаемые действия Соединенных Штатов и наших демократических союзников и партнёров. Чтобы подкрепить эти утверждения, Россия обращается к одному из своих излюбленных ярлыков, чтобы попытаться нанести ответный удар: “русофобия”. После вторжения в Украину в 2014 году российские власти и подконтрольные государству дезинформационные СМИ начали обвинять всех, кто подвергает сомнению действия России, в том, что они являются ксенофобами-русофобами.

Например, Россия утверждает, что негативная реакция международного сообщества на её вторжение в независимую страну была вызвана просто тем, что люди боятся и ненавидят Россию. Согласно приведенной ниже диаграмме, русофобия не вызывала серьёзного беспокойства у Министерства иностранных дел России или финансируемых государством дезинформационных СМИ до тех пор, пока российские военные не вторглись в Украину. Утверждения о “русофобии” сохраняются по целому ряду тем и используются всякий раз, когда Правительство России хочет изобразить из себя жертву, тогда как на самом деле оно является агрессором.

Диаграмма, показывающая случаи упоминания слов “русофобия” и “русофоб” Министерством иностранных дел России, Sputnik и RT, 2001–2017 гг. (Источник: DFRLab)

Тема №2: Исторический ревизионизм

Когда история не соответствует политическим целям Кремля, российские правительственные чиновники и их марионеточные голоса отрицают исторические события или искажают исторические нарративы, чтобы попытаться представить Россию в более выгодном свете и служить её внутренней и геополитической повестке дня. Например, пакт о ненападении 1939 года между Советским Союзом и нацистской Германией, также известный как пакт Молотова-Риббентропа, который помог спровоцировать Вторую мировую войну, политически неудобен для путинского режима. В 2020 году, пытаясь минимизировать и рационализировать решение Сталина стать союзником Гитлера, Путин опубликовал искаженную версию начала Второй мировой войны, преуменьшив роль СССР и переложив вину за войну на другие страны. Россия часто заходит ещё дальше, называя тех, кто не согласен с её извращенной версией истории, нацистами или сторонниками нацизма.

Кремль применяет эту формулу и к истории украинской государственности, поведению НАТО во время распада СССР, советской пенитенциарной системе ГУЛАГ, голоду в Украине, известному как Голодомор, и многим другим событиям, когда исторические действия Кремля не служат его текущим политическим целям.

Тема №3: “Крах западной цивилизации неизбежен”

Россия распространяет ложное утверждение о том, что западная цивилизация рушится и отклонилась от “традиционных ценностей”, потому что она работает над обеспечением безопасности и равенства ЛГБТКИ+ и продвигает такие концепции, как равенство женщин и мультикультурализм. Гибель западной цивилизации – один из старейших российских дезинформационных сюжетов: утверждения о “загнивающем Западе” документируются с 19-го века.

Этот дезинформационный нарратив, основанный на “ценностях”, использует нечётко определенные понятия, такие как “традиции”, “семейные ценности” и “духовность”. Россия утверждает, что она является оплотом так называемых “традиционных ценностей” и гендерных ролей и служит моральным противовесом “декадентству” США и стран Запада. Например, Президент Путин заявил, что Запад практически отменил понятия “мать” и “отец”, заменив их на “родитель 1 и 2”, а Министр иностранных дел Лавров написал, что западных детей “учат в школе, что Иисус Христос был бисексуалом”.

Тема № 4: “Народные движения – это спонсируемые США “цветные революции”

Кремлю трудно согласиться с тем, что все люди должны иметь право человека на свободу выражения мнений, и что правительство должно быть подотчётно своему народу. Россия обвинила Соединенные Штаты либо в подстрекательстве к восстаниям, либо в подготовке “цветных революций” в Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Украине, а также по всему Ближнему Востоку и в Африке. Если народное движение выступает за демократию и реформы и не считается отвечающим геополитическим интересам России, Кремль зачастую критикует его легитимность и утверждает, что за ним тайно стоят Соединенные Штаты. Эти беспочвенные обвинения часто направлены против местных и международных организаций гражданского общества, а также независимых СМИ, разоблачающих нарушения прав человека и коррупцию. Кремль пытается отрицать, что люди в соседних странах могут иметь свободу действий, достоинство и независимые стремления отстаивать свои права, так же как он отказывает в этих качествах гражданам России.

Тема №5: Реальность такова, какой её хочет видеть Кремль

Кремль часто пытается создать множество ложных реалий и внести путаницу в информационную среду, когда правда не отвечает его интересам. Часто преднамеренно вводя в заблуждение, российские официальные лица выдвигают аргументы, призванные попытаться переложить вину с роли российского правительства, даже если некоторые нарративы противоречат друг другу. Однако со временем представление нескольких противоречивых повествований может само по себе стать методом, предназначенным для создания путаницы и предотвращения реакции. Другие элементы российской дезинформационной и пропагандистской экосистемы, такие как злоупотребление финансируемыми государством дезинформационными агентствами и использование в качестве оружия социальных сетей, способствуют продвижению множества ложных нарративов.

Например, миру стало ясно, что Россия попыталась убить бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью отравляющего вещества нервно-паралитического действия “Новичок” в Солсбери (Англия) 4 марта 2018 года. По данным Института политики при Королевском колледже Лондона, в течение четырех недель после этого инцидента российские финансируемые и управляемые государством СМИ RT и Sputnik распространили 138 отдельных и противоречивых нарративов в 735 статьях.

Россия использовала те же методы, наводнив информационное пространство множеством ложных утверждений после других событий, таких как сбитие рейса МН17 авиакомпании Malaysian Airlines, а также вторжение России в 2008 году и продолжающаяся оккупация Грузии, чтобы отвлечь разговоры от российской роли в событиях. Опять же, цель состоит в том, чтобы запутать и отвлечь внимание других и манипулировать правдой в интересах Кремля.

Государственный департамент США