Мормоны отзывают своих миссионеров из Украины

В церкви заявили, что решение носит временный характер, и было принято из осторожности, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней объявила о временном отзыве своих миссионеров из Украины из-за «сохраняющейся неопределенности» в стране.

Представитель церкви заявил, что полновременные миссионеры, работающие в миссиях Украина-Днепр и Украина-Киев/Молдова, будут временно переведены в миссии за пределами Украины.

«Решение принято из соображений предосторожности, поскольку некоторые посольства в Украине готовятся к переезду некоторых сотрудников и членов их семей», – говорится в заявлении.

«Мы молимся о мирном урегулировании напряженности в Украине и с нетерпением ждем момента, когда миссионеры смогут возвратиться», – указывается в заявлении церкви.

Ранее сообщалось о том, что НАТО объявило о переброске кораблей и истребителей в Восточную Европу из-за ситуации с Украиной, в то время как, Госдепартамент США начал эвакуацию дипломатов и их семей из Киева.