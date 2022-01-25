Блинкен предупредил Россию о «масштабном ответе» на вторжение в Украину

Госсекретарь заявил, что вторжением будет считаться пересечение украинской границы даже одним солдатом, Служба новостей «Голоса Америки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь предупредил Москву, что пересечение границы Украины даже одним российским солдатом вызовет «масштабный ответ» со стороны США и их союзников.

При этом, выступая с лекцией в Вашингтоне, глава американской дипломатии не уточнил, в чем будет заключаться этот ответ.

«С нашей точки зрения, любое возобновление агрессии с участием российского солдата, пересекающего границу Украины, будет представлять собой агрессию, которая вызовет, как я сказал, масштабный ответ, единый ответ, быстрый ответ», – сказал Блинкен.

Он добавил, что администрация президента Джо Байдена знает, что в арсенале России есть много других тактик, помимо возможной отправки военных в Украину. Это могут быть кибератаки, различные гибридные действия, включая попытки свергнуть правительство и установить марионеточный режим, поддающийся влиянию Москвы.

«Мы столь же ясно дали понять, что это тоже вызовет быстрый, выверенный, но в то же время единый ответ, – указал Блинкен. – И одно из направлений нашей работы с европейскими партнерами – это сделать так, чтобы при любом из этих сценариев мы будем действовать полностью синхронизированно и будем готовы причинить необходимые издержки».

Госсекретарь заявил, что США и их союзники должны опасаться возможности проведения так называемой операции под ложным флагом, то есть организованной Россией провокацией для оправдания своих действий.

«Это то, к чему мы должны быть очень хорошо готовы, – отметил Блинкен. – Мы не хотим, чтобы люди были одурачены одним из таких ложных флагов».