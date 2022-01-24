Законопроект отменит освобождение “по вере” от вакцинации против COVID-19 для школьников

Калифорнийские законодатели обсудят предложение, поступившее от сенатора Ричарда Пэна, демократа из Сакраменто, которое подразумевает, чтобы все учащиеся должны быть вакцинированы от COVID-19 для посещения школ независимо от их личных убеждений.

Согласно этому предложению, с 1 января 2023 года вакцинация от COVID-19 будет добавлена в список вакцин, которые учащиеся должны получить независимо от личных убеждений, чтобы иметь возможность учиться в государственных или частных школах.

Законопроект расширит существующий в Калифорнии мандат на вакцинацию учащихся от COVID-19, отменив освобождение от личных убеждений, но освобождение по медицинским показаниям сохранится.

Это не новое требование – в Калифорния уже отменены исключения по личным убеждениям для 10 других обязательных вакцин, которые учащиеся должны иметь для посещения школы.