Белый дом призывал не поддаваться на российскую пропаганду

Об этом во время брифинга заявила Джен Псаки, передает Русская служба «Голоса Америки».

Соединенные Штаты привержены своим партнерам по НАТО и Украине. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналиста о российской пропаганде, продвигающей в Украине нарратив о якобы ненадежности США после вывода американских войск из Афганистана.

«Это похоже на старую российскую пропагандистскую методичку. Я призываю всех помнить об этом», – заявила Джен Псаки.

«Наша приверженность партнерам по НАТО очевидна. Наша приверженность Украине очевидна. За последний год мы отправили больше помощи для обеспечения безопасности, чем в любое другое время в новейшей истории. Мы находимся в постоянном контакте, о чем свидетельствует телефонный разговор президента с нашими европейскими партнерами, поскольку мы работаем над тем, чтобы быть в курсе, когда мы приближаемся к следующему этапу, и предвидеть, что может или не может сделать президент Путин», – добавила она.