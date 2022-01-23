Видео ребенка с широким спектром эмоций во сне собрало 2,5 миллиона лайков

Русскоязычная иммигрантка, проживающая в Сакраменто, Любовь Голосинская, мама 2-месячной малышки Эсми, записала на видео весь спектр эмоций своей дочки, которые испытывает девочка пока спит. Получилось очень милое видео.

Любовь работает медсестрой и активно ведет свой TikTok, куда она выложила видео дочки 8 января, к настоящему моменту это видео набрало 2,5 миллиона лайков и почти 40 тысяч комментариев.

Как пишут некоторые издания, по словам мамы, это не первый раз, когда у дочки во время сна на личике отображаются самые разнообразные эмоции, для девочки вполне нормально плакать и смеяться во сне.