Видео ребенка с широким спектром эмоций во сне собрало 2,5 миллиона лайков

Русскоязычная иммигрантка, проживающая в Сакраменто, Любовь Голосинская, мама 2-месячной малышки Эсми, записала на видео весь спектр эмоций своей дочки, которые испытывает девочка пока спит. Получилось очень милое видео.
Любовь работает медсестрой и активно ведет свой TikTok, куда она выложила видео дочки 8 января, к настоящему моменту это видео набрало 2,5 миллиона лайков и почти 40 тысяч комментариев.
Как пишут некоторые издания, по словам мамы, это не первый раз, когда у дочки во время сна на личике отображаются самые разнообразные эмоции, для девочки вполне нормально плакать и смеяться во сне.
@lulluu11_ So many emotions in her sleep🥺#REM#2monthsold#sleep#remsleep#babiesoftiktok ♬ You Are The Reason – Alex Porat